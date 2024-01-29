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Galatasaray, Son 11 Maçta Yenilgi Yüzü Görmedi

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son oynadığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek puanını 60'a çıkardı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son oynadığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Gaziantep Fk'yı 2-1lik skorla yendi. Sarı-kırmızılılar böylece puanını 60'a çıkardı ve yenilmezliğine de devam etti. Son olarak Hatayspor'a kaybeden Aslan daha sonra oynadığı 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Cimbom bu süreçte Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray, 24. haftada deplasmanda Samsunspor ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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