Galatasaray, SOCAR ile sponsorluk anlaşmasının detaylarını duyurdu

Galatasaray Kulübü, enerji firması SOCAR ile yaptığı ve tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşmasının detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdi. Anlaşma kapsamında SOCAR Turkey Enerji AŞ, her bir sözleşme yılı için 5 milyon avro olmak üzere toplamda 15 milyon avro+KDV ödeme yapacak.

Galatasaray Kulübü, enerji firması SOCAR ile yaptığı ve tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşmasının detaylarını duyurdu.

Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SOCAR Turkey Enerji AŞ, işbu sözleşme uyarınca her bir sözleşme yılı için 5 milyon avro olmak üzere toplamda 15 milyon avro+KDV ödeme yapacaktır. Sponsorluk bedelinin şirketimiz ile Galatasaray Kulübü ile dağılımı ise bilahare açıklanacaktır."