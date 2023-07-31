Galatasaray, SOCAR ile sponsorluk anlaşması imzaladı -1

- Galatasaray, SOCAR ile sponsorluk anlaşması imzaladı Dursun Özbek: "Azerbaycan'da, Galatasaray sevgisi inanılmaz" Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Sponsor olarak, Galatasaraylı olan herkes katkı vermek istiyor" "Kupa finalinin Azerbaycan'da oynanması çok şık olur" Galatasaray Futbol...

- Galatasaray, SOCAR ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Dursun Özbek: " Azerbaycan'da, Galatasaray sevgisi inanılmaz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek:

"Sponsor olarak, Galatasaraylı olan herkes katkı vermek istiyor"

"Kupa finalinin Azerbaycan'da oynanması çok şık olur"

İSTANBUL - Galatasaray Futbol Takımı'nın, Avrupa kupaları maçlarında giyeceği formanın göğüs kısmında yer alacağı SOCAR ile sponsorluk anlaşması imzalandı.

Galatasaray Futbol Takımı'nın, UEFA organizasyonlarında oynayacağı maçlarda giyeceği formanın göğüs kısmında yer alacağı SOCAR ile yapılan sponsorluk anlaşması gerçekleştirildi. RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu ve futbolculardan Yunus Akgün ve Lucas Torreira katıldı.

Elchin Ibadov: "Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Galatasaray ile uzun vadeli bir yola çıktık"

Kendi alanında başarıdan başarıya koşan iki marka arasında yapılan bir iş birliği anlaşması olduğunu aktaran SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, "Bu seneden itibaren Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray ile bu sezondan başlayan ama uzun vadeli bir yola çıktık. El ele tutuşup daha büyük başarılara ulaşacağımız bir yol olarak görüyoruz. Türkiye'de spora verdiğimiz desteğe yeni bir halka eklemek amacıyla bunu yaptık. Socar'ın logosu alevi temsil ediyor. Kaliteli, yenilikçi iş birliği anlayışını temsil eden bir logo. Bu alevli logoyla Galatasaray'a Avrupa maçlarında enerji vermeye düşünüyoruz. Bu sezondan itibaren Avrupa maçlarında Galatasaray'ın forma göğsünde Socar'ı göreceksiniz. Ayrıca bütün branşlarda da Galatasaray'ın enerji sponsoru olarak o ibareyi kullanacağız. Gerçi biz bu alevi geçtiğimiz hafta ilk defa Zalgiris maçında takımımız forma göğsünde taşıdı. Çarşamba günü güzel bir galibiyetle bunu daha uzun vadede taşımak üzere yola başlamış olacağız. Biz Galatasaray'ın hem Avrupa arenasında hem de diğer branşlarda başarıdan başarıya koşacağına eminiz. Bu konuda Galatasaray'a güveniyoruz, her zamanda Galatasaray'ın arkasında enerji sponsoru olarak durmaya devam edeceğiz. 15 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Türkiye en büyük dış yatırımcısıyız. Biz hiçbir zaman kendimizi burada yabancı yatırımcı olarak görmüyoruz. Azerbaycan vatandaşları olarak Avrupa kupalarında oynayan bütün takımları manevi olarak destekliyorduk. Şimdi logomuzla, alevimizle desteklemeye devam edeceğiz. Her branşta gençlerin spora katılımı destekleyici faaliyetlerde ve sporcuların gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Hatta Galatasaray'ın milli futbolcusu Semih Kaya da bizim altyapımızda yetişmiş, buralara gelmiş bir oyuncu. Bu anlamda sportif faaliyetlerimiz devam edecek. Aynı zamanda engellilerden oluşan Bocce Milli Takımı'nın da sponsoruyuz. Grup şirketlerimizden Petkim, bu faaliyetleri yapıyor. Galatasaray'ımıza hem Çarşamba günü hem de diğer aşamalarda başarılar diliyoruz. Kupayı da burada göreceğimiz günlere çok yakın olduğumuza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek: "Socar'ın yanımızda olması bizim için çok önemlidir"

Sözlerine dün statta yapılan imza töreninde tribünleri dolduran taraftara teşekkür ederek başlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Onların desteği hedeflerimize ulaşmakta en önemli gücümüzdür. Socar, hepimizin bildiği gibi kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın bir dünya markası haline gelmiş çok önemli bir enerji şirketidir. Avrupa'da büyük hedeflere ilerlediğimiz bu yolda, Socar'ın yanımızda olması bizim için çok önemlidir. Bu anlaşma için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a süreci yakından takip ettikleri için teşekkür ederim. Bu anlaşmanın her iki tarafa da büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Uzun süreli iş birliğinin ilk adımı olacağını düşünüyorum. Aslında bu süreç kardeş kulübümüz Karadağ ile Azerbaycan'da oynadığımız maçla birlikte başladı. Yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrası ı onlarda bize desteklerini gösterdiler. Bu önemli iş birliğinin 2023 yılında rahmetli Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılında olmasının da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kulübümüzün önümüzdeki süreçte Karabağ'da bir maç ya da Türkiye Cumhuriyeti takımlarının katılımı bir organizasyon olacağının müjdesini buradan vermek istiyorum. Anlaşmamız Galatasaray'a, Socar'a ve Türk sporuna hayırlı olsun" dedi.

Kerem Aktürkoğlu: "Gururlandıracağımız bir dönem olmasını dilerim"

Galatasaray için başarılı bir Avrupa dönemi olmasının ilk temennisinden biri olduğunu aktaran Kerem Aktüroğlu, "Kulübümüzün kurucusu Ali Sami Yen'in hedefleri doğrultusunda Avrupa'da başarılar kazanmak. Aynı zamanda Türk olmayan takımları yenmek hedefleri doğrultusunda çıktığımız bu yolda desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Geçmişte olduğunu gibi yine gururlandıracağımız bir dönem olmasını dilerim" şeklinde konuştu. Yunus Akgün ve Lucas Torreira ise sponsor firmaya destekleri için teşekkürlerini iletti.

Dursun Özbek: "Birikimleri paylaşmak tek millet olmanın gereklerinden biri"

Özbek, yapılan projeler kapsamında Azerbaycan takımlarıyla kurulan iletişim ile ilgili sorulan soruya, "İki devlet, tek millet isek elbette bizim sportif anlamdaki birikimlerimizi Azerbaycan ile paylaşmak gerek. Bizim bu birlikteliğimiz hem tarihsel bağlardan hem iki devletin birbirine olan yakınlığının bir simgesi olarak algılıyorum. Azerbaycan'da da sportif faaliyetler belirli bir seviyede, Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor, bu birliktelik elbette takdir edilmesi gereken bir husus. Karabağ kulübü ile şunu da görüşüyoruz, diğer branşlarda da bir işbirliği olarak bunu algılıyoruz. Birikimleri paylaşmak tek millet olmanın gereklerinden biri olduğunu düşünerek bu işbirliğinin devam etmesini diliyorum. Karabağ Azerbaycan ve Türkiye için çok önemli bir konu. Bu konuda Galatasaray duruşunu göstermek için Karabağ'ı kardeş kulüp seçmiştir ve Azerbaycan'daki tüm faaliyetlerini Karabağ ile geliştirmek niyetindedir" yanıtını verdi.

"Azerbaycan'da, Galatasaray sevgisi inanılmaz"

Karabağ ile oynanan dostluk maçına taraftarın yoğun bir ilgi göstermesine değinen Dursun Özbek, "Bakü'deki Olimpiyat stadı 65 bin kişi kapasiteli, maçta 65 bin kişi oradaydı. Kaldığımız otelde, otelin dışında Galatasaray sevgisi inanılmaz. Bu sevgi karşısında yapmamız gereken bir sürü faaliyet var. Karabağ ile bunları planladık. Mağazalarımızda Karabağ formasının satışı, orada yeni Galatasaray Store'ların açılması gibi. Bu işbirliğinin arkasında duracağız" şeklinde konuştu.

"Sponsor olarak, Galatasaraylı olan herkes katkı vermek istiyor"

Sponsorların futbolcu transferlerine vermiş olduğu desteğin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini vurgulayan Özbek, "Sponsorların futbolcu transferindeki destek övünülecek bir şey. Galatasaray Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Galatasaraylı olan herkes katkı vermek istiyor. Bizi seven Galatasaraylı olmasa da Galatasaray'ın başarılarında katkısı olmak isteyen kuruluşlar bizimle konuşuyorlar ve destek vermek istiyorlar. Bu Galatasaray'ın nasıl bir marka olduğunu nasıl bir kurum olduğunun en büyük göstergesi. Sponsorlarımızın iltifatına cevap vermek için sahada başarılı olmayı seçtik. Bizi destekleyen sponsorlarımıza büyük teşekkür ediyorum. Onların da desteğiyle Galatasaray Avrupa'daki başarı çıtasını daha da yukarılara çekmiştir. Kazanacağımız Avrupa kupalarının kutlamalarını aynı coşkuyla yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kupa finalinin Azerbaycan'da oynanması çok şık olur"

TFF Süper Kupa finalinin Azerbaycan'da düzenlenmesine yaklaşımın tamamen olumlu olduğunu aktaran Özbek, "Bu federasyonun vereceği bir karar. Çok iyi olur. Ben burada ifade etmek istediğim, oraya gittiğimiz zaman Galatasaray olarak ilgi ve alaka Türkiye'den farksız. Çok şık olur, oradaki arkadaşlarımızı ve kardeşlerimizi memnun etmiş oluruz. İlgili kişilerle temasımızı yapacağız. İnşallah olur" diyerek sözlerini noktaladı.