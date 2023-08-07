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Galatasaray Slovenya'ya ulaştı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray, Slovenya'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı kafileyi havaalanında taraftarlar karşıladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray, Slovenya'ya ulaştı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin oynanacağı Slovenya'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı kafileyi havaalanında Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcu, Ljubljana maçı öncesi Stozice Stadı'nda bugün TSİ 20.30'da basın toplantısı gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılıların TSİ 21.00'de yağacağı antrenmanın da ilk 15 dakikası basına açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Ljubljana Slovenya Spor Haberler

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