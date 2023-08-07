Galatasaray Slovenya'ya gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Olimpija Ljubljana'ya konuk olmak üzere Slovenya'ya gitti. Maç öncesi kafilede Icardi yer alırken, Zaniolo ve Zaha yer almadı.

Galatasaray kafilesi Slovenya'ya gitti

Icardi takımla birlikte, Zaniolo ve Zaha kafilede yer almadı

İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL, (DHA)- UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak Galatasaray, bu ülkeye gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Olimpija Ljubljana'nın konuğu olacak. Stozice Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak. Ekberg'in yardımcılıklarını Marcus Lundgren Klitte ve Niklas Nyberg üstlenecek. Sarı-kırmızı kafile, yarınki mücadele öncesinde saat 13.00 da İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan uçak ile yola çıktı. Kafile, alanda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, oyuncular taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

ICARDİ TAKIMLA BİRLİKTE, ZANİOLO VE ZAHA KAFİLEDE YER ALMADI

Sarı-kırmızılı ekibin yaklaşık 2 hafta önce kadrosuna dahil ettiği Arjantinli golcü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı ekibin Slovenya kafilesinde yer aldı. Öte yandan sakatlığı devam eden yeni transfer Zaha'nın yanı sıra Zaniolo da kafilede yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Slovenya kafilesinde şu isimler yer aldı: "Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Serigo Oliveira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Caner Doğan, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu, Berk Balaban."