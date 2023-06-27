Galatasaray, SIXT ile sponsorluk anlaşmasını devam ettiriyor

Galatasaray Kulübü, forma göğüs reklamı için araç kiralama firması SIXT ile olan sponsorluk anlaşmasının devam ettirileceğini duyurdu. Anlaşmanın detayları temmuz ayında açıklanacak.

Galatasaray Kulübü, forma göğüs reklamı için araç kiralama firması SIXT ile olan sponsorluk anlaşmasının devam ettirileceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2020-21 sezonundan itibaren Galatasaray Futbol A Takımı'nın ana sponsoru olan SIXT rent a car, Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk ön anlaşmasını imzalayarak kulübümüze verdiği desteği devam ettiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Anlaşmanın detaylarının temmuz ayında yapılacak toplantıda açıklanacağı belirtilerek, "Ön anlaşma uyarınca Galatasaray Futbol A Takımı, formasının göğüs kısmında SIXT rent a car markasını taşımaya devam edecek. Türk futboluna ve Galatasaray markasına olan sarsılmaz inancı için sponsorumuza teşekkür ederiz. Şimdi daha güçlü bir Galatasaray ile daha büyük zaferlere ulaşmanın zamanı." denildi.