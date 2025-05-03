Galatasaray, Sivasspor'u Konuk Etti: Öne Çıkan Detaylar

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan ikas Eyüpspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Ligde haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sivas temsilcisini konuk etti.

Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan maça Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski yer aldı.

Okan Buruk, ligin 33. haftasında deplasmanda 5-1 kazandıkları Eyüpspor mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Frankowski ile Sara'yı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Morata ve Barış Alper'i başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.

Sallai sağ bek oynadı

Teknik direktör Okan Buruk, Macar hücum oyuncusu Roland Sallai'yi sağ bek oynattı.

Tecrübeli teknik adam, kadroda sağ bek oynayabilen Kaan Ayhan ve Przemyslaw Frankowski'yi yedek oturturken Elias Jelert'i ise kadroya almadı.

Okan Buruk, sağ bek pozisyonunda hücum orijinli olan ancak savunmanın iki kanadında da oynayabilen Sallai'yi görevlendirdi.

Morata 5 maç sonra 11'de

Sarı-kırmızılı ekibin İspanyol yıldızı Alvaro Morata, 5 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisine 11 başlayan Morata, sonrasındaki 3 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde ilk 11'e giremedi.

Barış Alper, 2 maç sonra sahaya çıktı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 2 maç sonra formasına kavuştu.

Milli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında kırmızı kart, Süper Lig'de oynadığı ikas Eyüpspor mücadelesinde ise sarı kart cezası nedeniyle süre alamadı.

Barış Alper, iki maçlık aranın ardından Sivasspor karşılaşmasıyla ilk 11'de mücadele etti.

Yunus Akgün'e 100. maç plaketi

Galatasaray formasıyla 100 resmi maça çıkan Yunus Akgün'e plaket verildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapılan maçta "Dalya" diyen Yunus'a müsabaka öncesinde başkan Dursun Özbek tarafından plaket takdim edildi.

Galatasaray Fuzul taraftarı selamları

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, RAMS Park'a çıktı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ve Avrupa Kupası 1'de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekip, çifte kupayla taraftarı selamladı. Kulüp başkanı Dursun Özbek, başantrenör Sedat İncesu'ya plaket verdi.

Tribünler kapalı gişe

Galatasaray taraftarı, Net Global Sivasspor müsabakasına büyük ilgi gösterdi.

Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğa giden sarı-kırmızılı ekibi taraftarları yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın biletlerini tüketen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurarak takımlarını destekledi.