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Galatasaray, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti

Galatasaray, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Icardi iki gol atarken, Galatasaray üst üste 3. galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda James'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

63. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Boey'in içeri çevirdiği topa uzak direk dibinden Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Nef

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abulkerim Bardakcı xx, Kazımcan Karataş xx, Torreira xx (Berkan Kutlu dk. 87 ?), Oliveira xx (Midtsjo dk. 66 x), Rashica xx (Barış Alper Yılmaz dk. 66 x), Kerem Aktürkoğlu xx, Mertens xxx (Mata dk. 74 x), Icardi xxx (Gomis dk. 86 ?)

Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Kaan Ayhan, Adekugbe, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Alaaddin Okumuş xx, Appindangoye xx, Caner Osmanpaşa xx, Camara xx, Hakan Arslan xx (Mehmet Albayrak dk. 78 x), Cofie xx, Robin Yalçın xx (Keita dk. 57 x), N'jie xx (Ahmed Musa dk. 46 x), Gradel xx (Emre Gökay dk. 60 x), Caicedo xx (James dk. 46 x)

Yedekler: Emre Satılmış, Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Charisis, Saiz

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Icardi (dk. 13 ve 63) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Robin Yalçın (Sivasspor) Mertens (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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