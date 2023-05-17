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Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü evinde Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü evinde Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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