Galatasaray Sivasspor maçını 28 bin 197 taraftar izledi
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray-Sivasspor maçını Nef Stadyumu'nda 28 bin 197 taraftar takip etti.
Galatasaray- Sivasspor maçını Nef Stadyumu'nda 28 bin 197 taraftar takip etti.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-2'lik skorla kaybetti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı da toplam 28 bin 197 taraftarlar izledi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor