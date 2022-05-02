Galatasaray Sivasspor maçını 28 bin 197 taraftar izledi

Galatasaray- Sivasspor maçını Nef Stadyumu'nda 28 bin 197 taraftar takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-2'lik skorla kaybetti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı da toplam 28 bin 197 taraftarlar izledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor