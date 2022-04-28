Galatasaray-Sivasspor maçında 4. hakem değişikliği

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçta 4. hakem değişikliği yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmada sağlık sorunları sebebiyle 4. hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yerine Merkez Hakem Kurulu tarafından Ozan Ergün'ün görevlendirildiği belirtildi.