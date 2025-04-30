Galatasaray, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Antrenman, dinamik ısınma ve çeşitli pas ve koşu çalışmaları ile devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve dörde dört oyun çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor