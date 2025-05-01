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Galatasaray, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor
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Süper Lig'in 34'üncü haftasında Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan son antrenman, pas ve hücum çalışmaları ile tamamlandı.

SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında cumartesi günü sahasında Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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