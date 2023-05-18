Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 35'inci haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınman ile başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması ile devam eden idman, yapılan savunma ve hücum çalışması ile sona erdi.Sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.