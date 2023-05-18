Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, 20 Mayıs Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek lider Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.