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Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor'la yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor'la yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların pas çalışmasıyla başladı belirtildi.

Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da Nef Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Sivasspor Spor Haberler

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