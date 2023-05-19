Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor'la yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor'la yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların pas çalışmasıyla başladı belirtildi.
Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.
Galatasaray, yarın saat 19.00'da Nef Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor