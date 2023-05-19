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Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da NEF Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Sivasspor Spor Haberler

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