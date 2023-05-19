Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 19.00'da NEF Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor