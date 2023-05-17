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Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacak olan Galatasaray, antrenmanlarını sürdürüyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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