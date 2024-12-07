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Galatasaray, Sivas'ta Taraftarlarıyla Buluştu

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Sivas'a gelerek taraftarlarıyla bir araya geldi. Özel uçakla ulaşan sarı-kırmızılı kafile, karşılama töreninde taraftarların coşkusuyla karşılandı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar, meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Net Global Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman görev yapacak.

Galatasaray, Sivas'ta Taraftarlarıyla Buluştu
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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