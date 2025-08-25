Galatasaray, Singo ile anlaşmaya vardı

Süper Lig devi Galatasaray'da Monaco forması giyen Wilfried Singo için transfer çalışmaları sürerken sıcak bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile anlaşma sağladı. Haberde, Sarı-kırmızılıların oyuncu ile 5 milyon euro bandında bir anlaşmaya vardığı belirtildi.

OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da deneyimli oyuncu ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

TEKLİF 5+23 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Singo için teklifi de belli oldu. Cimbom, bu transfer için Monaco'ya 5+23 milyon euro'luk teklif yaptı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde sonuçlanacağı kaydedildi.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Son olarak Singo'ya Galatasaray'ın dışında Everton, Newcastle, Aston Villa ve Borussia Dortmund'un da ilgili olduğu dile getirildi.