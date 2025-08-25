Galatasaray, Singo ile anlaşmaya vardı
Galatasaray, Monaco forması giyen Wilfried Singo ile anlaşma sağladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Singo ile görüntülü bir görüşme yaptı. İki kulüp arasında anlaşma bekleniyor.
Süper Lig devi Galatasaray'da Monaco forması giyen Wilfried Singo için transfer çalışmaları sürerken sıcak bir gelişme yaşandı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile anlaşma sağladı. Haberde, Sarı-kırmızılıların oyuncu ile 5 milyon euro bandında bir anlaşmaya vardığı belirtildi.
OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da deneyimli oyuncu ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.
TEKLİF 5+23 MİLYON EURO
Galatasaray'ın Singo için teklifi de belli oldu. Cimbom, bu transfer için Monaco'ya 5+23 milyon euro'luk teklif yaptı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde sonuçlanacağı kaydedildi.
BİRÇOK TALİBİ VAR
Son olarak Singo'ya Galatasaray'ın dışında Everton, Newcastle, Aston Villa ve Borussia Dortmund'un da ilgili olduğu dile getirildi.