Okan Buruk: Her bölgede iki iyi oyuncumuzun olması gerekiyor

"Kazanmak güzel ama bizim için önemli olan lige iyi hazırlanmak"

"Transfer için görüşmelerimiz devam ediyor"

Serhan TÜRK / HARTBERG (Avusturya), - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Alacağımız oyuncular var, görüştüğümüz oyuncular var. Geniş bir kadro kurmak istiyoruz. Her bölgede iki iyi oyuncumuzun olması gerekiyor. Bu anlamda çabalarımız devam ediyor. Yönetimimiz çok iyi niyetli çalışıyor. Transferler yapacağız" dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, yeni transfer Sergio Oliveira hakkında da "Kaliteli işler yaptı. Önemli, lider oyuncu. Takımı önemseyen, takıma liderlik yapabilecek bir oyuncu. Porto'nun kaptanlığını yapmış bir oyuncu. Bunu göstermesi gerekiyor" dedi.