Galatasaray, sezonu Antalya deplasmanında açıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
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Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.
EKSİKLER
Antalyaspor kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, müsabakada forma giyemeyecek. Ayrıca Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Sekidika maç kadrosunda yer almıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Soner, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fedor, Ndao, Ömer, Ghacha.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic
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