Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatıyor - Haberler

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Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatıyor

AA - Emrah Oktay - Spor
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Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi.

Futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayacak Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip ise, 58 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

AA / Emrah Oktay - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Galatasaray, Antalya, Spor, Haberler

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