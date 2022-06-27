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Galatasaray sezonu açtı

İhlas Haber Ajansı - Spor
Galatasaray sezonu açtı

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladıGalatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi.

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. Gruplar halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, sonrasında pas antrenmanı gerçekleştirdi. Milli takıma giden ve özel izinli olan oyuncuların katılmadığı sezonun ilk çalışması 6'ya 6 oyun ile sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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