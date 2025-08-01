Galatasaray Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptı. Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Napoli'den transferinin ardından ilk antrenmanına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip yarın Lazio ile karşılaşacak.

Galatasaray, sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

İtalyan ekibi Napoli'den bonservisi alınan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, transferinin ardından ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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