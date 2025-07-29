Galatasaray Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezon hazırlıklarına devam ediyor. Takım, idmanda pas çalışmaları ve turnuva gerçekleştirdi.
Galatasaray, sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda futbolcular, 2 grup halinde 10'a 2 pas çalışması ve topa sahip olma uygulamalarının ardından dört takımlı turnuva yaptı.
Galatasaray, yarın saat 12.30 ve 18.00'de yapacağı idmanlarla sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor