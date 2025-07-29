Galatasaray Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezon hazırlıklarına devam ediyor. Takım, idmanda pas çalışmaları ve turnuva gerçekleştirdi.

Galatasaray, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda futbolcular, 2 grup halinde 10'a 2 pas çalışması ve topa sahip olma uygulamalarının ardından dört takımlı turnuva yaptı.

Galatasaray, yarın saat 12.30 ve 18.00'de yapacağı idmanlarla sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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