Galatasaray, Sergio Oliveira'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

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Galatasaray, Sergio Oliveira'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, Sergio Oliveira'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Porto ile transfer konusunda anlaşmaya vardığı Sergio Oliveira ile 4 yıllık sözleşmeye imza attığını açıkladı.

Galatasaray, Porto ile transfer konusunda anlaşmaya vardığı Sergio Oliveira ile 4 yıllık sözleşmeye imza attığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Porto'dan kadrosuna kattığı Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama u şekilde:

"Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira de Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Futbol Miguel Porto Spor Haberler

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