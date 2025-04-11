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Galatasaray, Samsunspor'u Mağlup Ederek Galibiyet Serisini 8 Maça Çıkardı

Galatasaray, Samsunspor'u Mağlup Ederek Galibiyet Serisini 8 Maça Çıkardı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 8 maçlık galibiyet serisini sürdürdü. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı son 8 karşılaşmadan da galip geldi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de karşılaştığı Samsunspor'u yendi ve rakibine karşı galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla rakibine karşı galibiyet serisi de sürdürdü.

Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun'da oynanan maçı 2-1'lik skorla kaybeden Galatasaray, daha sonra kırmızı-beyazlılarla oynadığı 8 müsabakayı da kazandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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