Galatasaray, Samsunspor'u 4-2 mağlup etti

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Samsunspor'u sahasında 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 7 ve 29'uncu dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 42'nci dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 67'nci dakikada Icardi kaydetti. Samsunspor'un mücadeledeki golleri ise 46'ncı dakikada Dimata ve 60'ıncı dakikada Holse'den geldi.

STAT: Rams Park

HAKEMLER: Cihan Aydın, Çağlar Uyarcan, Osman Gökhan Bilir

GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira (Dk. 85 Kaan Ayhan), Kerem Demirbay (Dk. 75 Ndombele), Tete (Dk. 46 Ziyech), Mertens (Dk. 61 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 85 Halil Dervişoğlu), Icardi

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Schindler (Dk. 82 Muhammed Gümüşkaya), Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Bola, Soner Aydoğdu (Dk. 46 Osman Çelik), Tait (Dk. 82 Ercan Kara), Holse, Fofana (Dk. 70 Laura), Emre Kılınç (Dk. 82 Nanu), Dimata

GOLLER: Dk. 7 ve Dk. 29 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 42 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 67 Icardi ( Galatasaray ) - Dk. 46 Dimata, Dk. 60 Holse ( Samsunspor )

SARI KARTLAR: Nelsson ( Galatasaray ) - Yunus Emre Çift, Tait, Bola ( Samsunspor )

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Samsunspor'u sahasında 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 7 ve 29'uncu dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 42'nci dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 67'nci dakikada Icardi kaydetti. Samsunspor'un mücadeledeki golleri ise 46'ncı dakikada Dimata ve 60'ıncı dakikada Holse'den geldi.

7'nci dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mertens, bekletmeden ceza sahasına çevirdi. Ceza sahası için sağ çaprazında Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

15'inci dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında Fofana'nın pasıyla sol kanattan hareketlenen Bola yerden ceza sahasına çevirdi. Altıpasın hemen dışında Dimata'nın vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

29'uncu dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanatta kısa paslarla hücum eden Galatasaray'da Mertens ortasını yaptı. Ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören noktadan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

43'üncü dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Sol kanattan kazanılan kornerde Kerem Aktürkoğlu ortasını yaptı. Ön direğe hareketlenen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46'ncı dakikada Samsunspor farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tait, ceza yayı üstündeki Dimata'yı gördü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın yanından ağlara gitti: 3-1.

60'ıncı dakikada Samsunspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Holse geçti. Bu oyuncunun vuruşunda barajda Abdülkerim Bardakcı'ya da çarpan top Muslera'yı yanıltarak ağlarla buluştu: 3-2.

67'nci dakikada Galatasaray farkı yeniden 2'ye çıkarttı. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Torreira sağ kanattaki Ziyech'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda kaleye yönelen topa penaltı noktasının hemen önünde Icardi'nin kafayla dokunuşunda top ağlara gitti: 4-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Samsunspor'u 4-2 mağlup etti.

ZIYECH VE NDOMBELE FORMAYI GİYDİ

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılı formayı ilk kez Samsunspor maçının ikinci yarısında giydi. Galatasaray'da Samsunspor mücadelesine yedek kulübesinde başlayan Hakim Ziyech, mücadelenin 46'ncı dakikasında Tete'nin yerine oyuna dahil oldu. Ndombele ise 75'inci dakikada Kerem Demirbay'ın yerine oyuna girdi. İki futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçlarına Samsunspor mücadelesinde çıktı.