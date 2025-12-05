Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Samsunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İlk golü 8. dakikada Sane, ikinci golü ise 29. dakikada Osimhen ile buldu.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Anıl Usta

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Sara, Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Eyüp Aydın, Musaba, Ndiaye

Goller: Dk. 8 Sane, Dk. 29 Osimhen ( Galatasaray )

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Samunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

8. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

22. dakikada Adülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında, penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu ceza sahasının sol tarafında önünde bulan Osimhen, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde bulunan Sane'nin bekletmeden vuruşunda top, üstten auta çıktı.

29. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla sağ kanattan ceza sahası doğru ilerleyen Sane, pasını Osimhen'e aktardı. Nijeryalı golcünün, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

45. dakikada Holse'nin yaklaşık 35 metreden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kurtardı.

45+2. dakikada Kazımcan Karataş'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Sane'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
