Galatasaray-Samsunspor maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla lider olduklarını belirterek, bundan sonraki süreçte liderlik koltuğunda kalmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Park'ta Yılport Samsunspor'u 4-2 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Buruk, "İlk yarıdaki oyunumuz, tempomuz ve isteğimiz olumluydu. İlk yarıyı 3-0 önde tamamladık. Rakibimiz de oynamaya çalıştı, tehlikeli pozisyonlar buldu. Biz, rakip kaleye gittiğimiz pozisyonları doğru bir şekilde gole çevirdik. İkinci yarının başında yediğimiz golle rakibi oyun içine aldık. Hem de biz, 'Ne oluyor?' diye düşündük. Yaptığımız hamleler, değişikliklerle ofansif oyunu sürdürdük ve 4. golü bulduk. Bu şekilde de maçı bitirdik. Daha çok pozisyona girme şansımız olabilirdi. Topa daha çok sahip olabilirdik, daha iyisini yapabilirdik." diye konuştu.

Milli maç aralarından dönüşün zorlu olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, "Bu akşam itibarıyla ligin lideri olduk. Hedefimiz hep orada kalmak. Süper Lig bizim için çok önemli ve değerli. Şampiyonlar Ligi'ni oynayacağız ama ligdeki performansımız, kazanmamız çok önemliydi. Bundan sonraki maçlarda da bunu devam ettirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Icardi, mermiye kafasını soktu"

Okan Buruk, takımının attığı 4. golde Mauro Icardi'nin çok kaliteli bir dokunuş yaptığını söyledi.

Hakim Ziyech'in çektiği sert şutta topa kafayla vuran Icardi ile ilgili Buruk, "Icardi, mermiye kafasını soktu. O hızla bir topa kafayı sokup kaleye atmak büyük iş. Hakim'in de önemli ve güzel bir şutu vardı." dedi.

Yeni transferler Hakim Ziyech ile Tanguy Ndombele'nin performanslarını değerlendiren 49 yaşındaki teknik adam, "Hakim'i özellikle 45. dakikada alma nedenim oyuna ve takıma adaptasyon sağlaması. Maçın genelinde iyi işler yaptı. Uzun süre sonra ilk kez oynadı. Daha iyi olacak. Ndombele de girdikten sonra orta sahada defansif anlamda kazandığı toplar oldu. Lucas ile oynadığı dönemde ileri çıkmadı. Yüzde 100 hazır olmadığını biliyoruz. Belirli sürelerle oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Ancak tüm oyuncularım olumlu görüntü verdi. Gün geçtikçe daha iyi olmak istiyoruz. Oyuncularımız yüzde 100'üne ulaştığında daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Kerem Demirbay'ın performansını överek, "Sezonun başındayız. Tüm oyuncularımızın performansı yükselecek. Biraz sabırlı olmak gerek. Aramıza 11 yeni oyuncu katıldı. Bunların adaptasyonu kolay oluşan şeyler değil. Biz çok aceleci şekilde değerlendiriyoruz. Acele etmemek gerek. Sezon daha yeni başladı. Oyuncular daha yukarı çıkacak. Bugün taraftarımız oyunculara destek verdi. Onlar da sahada en iyisini yaptı. Kerem Demirbay da bence sahanın en iyilerinden biriydi." şeklinde görüş belirtti.

"Benim için en önemli şey takım savunması"

Okan Buruk, takım savunmasının kendisi için en önemli şey olduğunu söyledi.

Takım savunmasını bireysel oyuncu performanslarına bağlamadığını anlatan Buruk, "Benim için en önemli şey takım savunması. Bugün geçişlerden verdiğimiz pozisyonlar oldu. Hem de oyun içinde rakibimizin iyi yaptığı şeyler oldu. Ofansif olarak iyi işler yapan bir takıma karşı oynadık. Rakibimizin girdiği pozisyonlar oldu. Takım savunmasında eksiklerimiz, kaptırdığımız topların dönüşlerinde pozisyon verdik. Çok gol attık ama rakibimize kalemize gelme şansı da verdik." diye konuştu.

"Zaha, Kopenhag maçıyla kadroda olacak"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, yeni transferlerden Wilfried Zaha'nın 4 gün sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak Kopenhag maçıyla takıma gireceğini söyledi.

Uzun sezonda tüm oyuncularına şans vereceğini aktaran Buruk, "Önümüzdeki süreçte tüm oyuncularımı kullanacağım. Bunda hem bizim hem de rakiplerimizin dizilişine göre kararlar vereceğiz. Şu anda tek düşüncem Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak. Zaha, Kopenhag maçında kadromuzda olacak. Onu da kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, kendi felsefeleriyle ilerleyeceklerini belirterek, sezon içinde farklı formasyonlar deneyebileceklerini dile getirdi.

"Sosyal medya, isteyenin istediği gibi kullanabileceği bir yer"

Buruk, sosyal medyanın kötü kullanılabilecek bir mecra olduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada taraftar tepkisinin sorulması üzerine Buruk, "Sosyal medya, isteyenin istediği gibi kullanabileceği bir yer. Herkes istediği takıma, oyuncuya veya hocaya istediği gibi yüklenebilir. İyi ve kötü yanları var. Bunu ayırt etmek ve oraya takılmamak gerek. Ben takılmıyorum. Önemli şey işimizi doğru yapmak. Geçen seneden beri kazandığımız maç sayısı, şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'ne girişimiz sonra Galatasaraylıların mutlu olduğunu görüyorum. Sokak benim için çok önemli. Birçok çocuğun Galatasaray taraftarı olduğunu, oyuncularımızın ne kadar çok sevildiğini görüyoruz. Galatasaray'ın inanılmaz bir ivmesi var. Bunda da payım varsa ne mutlu bana. Hedefim bunu devam ettirmek." diye konuştu.

Okan Buruk, oyundan çıkarken Dries Mertens'in kendisine tepki gösterip göstermediğinin sorulması üzerine, "Mertens'i oyundan çıkarken görmedim. Bir şeyle ilgileniyordum, kaçırdım. Mertens, benim çok değer verdiğim oyunculardan biri. Takım içinde böyle bir hareket yapacak biri de değil. Dört gün sonra yapacağımız maçı da düşünerek onu oyundan aldım. Bugün iyi işler yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, A Milli Takım'a çağrılmasına rağmen süre almayan Abdülkerim Bardakcı ile ilgili soru üzerine ise "Teknik direktörün kararı. Saygı duymak lazım. Bütün oyuncular oynamak istiyor. Abdülkerim de istekli gidiyor. Oynarsa elinden geleni yapmaya çalışacak. Bundan sonraki maçlarda süre alabilecek oyunculardan biri." diyerek sözlerini tamamladı.