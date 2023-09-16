Galatasaray - Samsunspor Maçını 43 Bin 413 Seyirci İzledi

Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanan maçı toplam 43 bin 413 seyirci takip etti. Galatasaray, karşılaşmadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray ile Samsunspor arasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı toplam 43 bin 413 seyirci takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 4-2'lik skorla galip ayrılarak puanını 10'a çıkardı. İç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Samsun karşısında da tribünleri doldurdu. RAMS Park'ta oynanan müsabakayı toplam 43 bin 413 seyirci izledi.

Galatasaray taraftarı, maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu. - İSTANBUL