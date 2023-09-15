Galatasaray, Samsunspor maçı için hazır
Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Samsunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takıma yeni transfer Davinson Sanchez de ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Samsunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Öte yandan Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Davinson Sanchez, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.