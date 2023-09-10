Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Okan Buruk idaresinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 1 günlük iznin ardından 12 Eylül Salı günü saat 11.00'de yapacağı idmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor