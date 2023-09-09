Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL