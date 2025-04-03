Galatasaray, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 7 Nisan Pazartesi saat 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL