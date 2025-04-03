Galatasaray, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çeşitli çalışma ve maçlarla tamamlandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, 7 Nisan Pazartesi saat 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor