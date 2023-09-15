Galatasaray, Samsunspor ile 61. kez karşılaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarınki maçla birlikte Samsunspor'la ligde 61. kez rakip olacak. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılıların 39-7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Samsunspor ile karşılaşacak. Ligde bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle aldığı 7 puanla averajla 3. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlıların da bir müsabakası eksik ve 1 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 1 puanla 18. sırada yer alıyor.

61. randevu

Galatasaray ile Samsunspor bugüne kadar Süper Lig'de 60 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 39 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 maç ise berabere sona erdi.

İki takım en son 7 Ocak 2012 tarihinde Samsun'da karşılaştı ve Galatasaray sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray 18 yıldır rakibine yenilmiyor

Galatasaray, Samsunspor'a karşı son yenilgisini 2005 yılında aldı. 26 Ocak 2005 tarihindeki lig karşılaşmasında Samsunspor, evinde Galatasaray'ı 2-1 yendi. Bu tarihten sonra oynanan 4 maçı da sarı-kırmızılılar kazandı.

Bu sezon 9 resmi maç oynadı

Galatasaray bu sezon 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 3'ü de Süper Lig olmak üzere toplam 9 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde mağlup olmazken, 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan 6 maçta da kalesinde gol görmedi.

Süper Lig'de 9 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş deplasmanında yaşadı. Cimbom, bu müsabakanın ardından oynadığı 9 mücadelede rakiplerine sadece 1 kez puan kaybetti. Aslan, geride kalan mücadelelerde 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, en son Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Evindeki yenilmezlik serisi 18

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kolay puan şansı vermiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu müsabakanın ardından oynadığı 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Ligdeki 5 golün 4'ü Mauro Icardi'den

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Icardi bu sezon takımın attığı 5 golün 4'ünü kaydetti. Diğer golü ise Kerem Aktürkoğlu attı. Icardi, 4 golle krallık yarışında da zirvede yer alıyor.

Ligde gol yemeyen tek takım

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı 3 karşılaşmada da kalesini gole kapadı. Aslan bu performansıyla ligde gol yemeyen tek takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray'da, Samsunspor maçı öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor. Takımla çalışmalara başlayan Wilfried Zaha'nın bugün yapılacak son antrenmandan sonra kadroda olup olmayacağı belli olacak. Yeni transferlerden Hakim Ziyech ile Tanguy Ndombele ise Samsunspor karşılaşmasının kadrosunda yer alacak.

Cihan Aydın düdük çalacak

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak. - İSTANBUL