Galatasaray, Samsun'a geldi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maç için Samsun'a geldi. Takım, havalimanında taraftarlar tarafından karşılandı ve otelde konaklayacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Yılport Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a geldi.
Galatasaray kafilesi, karşılaşma için uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na ulaştı.
Sarı-kırmızılı takımı, havalimanı çıkışında Galatasaray taraftarları tezahüratlarla karşıladı. Bazı oyuncular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarını imzaladı.
Kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Yılport Samsunpor-Galatasaray maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.