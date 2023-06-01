Galatasaray şampiyonluk kutlamalarında otomobil taraftarların arasına girdi: 3 yaralı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında Bursa'da otomobiliyle taraftarların arasına giren sürücü, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılan sürücü, yaralanan 3 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildi.

BURSA'da, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında otomobiliyle taraftarların arasına girip 3 kişinin yaralanmasına neden olan Yusuf Y. (21), polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaralanan 3 kişi de tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay, salı günü gece saatlerinde İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'ın, Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı- kırmızılı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı. Altay Caddesi'nde de yolu araç trafiğine kapatan taraftar grubu meşale yakıp, marşlar söyledi. Bu sırada Yusuf Y.'nin kullandığı otomobil, kalabalığın arasına girerek taraftarlardan Nehir Ezgi V. (20), Samet E. (19) ve Buğra E.'ye (22) çarptı. Kalabalık, sürücü Yusuf Y.'yi durdurarak otomobilden indirmek istedi. Taraftarların arasında manevralar yapan sürücü, hızla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Grubu sakinleştiren polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.