Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları İçin Taraftarlar Toplandı

Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları İçin Taraftarlar Toplandı
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları kapsamında vatansever taraftarlar, futbolcuları taşıyan takım otobüsünün Yenikapı'ya hareketini beklemek için Galatasaray Lisesi önünde toplandı.

GALATASARAY'ın şampiyonluk kutlamaları kapsamında Yenikapı ile birlikte Galatasaray Lisesi önünde toplanan taraftarlar futbolcuları ve teknik ekibi taşıyan takım otobüsünü Yenikapı'ya hareketini bekliyor.

Günün erken saatlerinden itibaren şampiyonluk kutlamaları için bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray Lisesi önünde toplanarak takımlarını Yenikapı'ya uğurlamak için bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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