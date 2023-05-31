Galatasaray Şampiyonluğunu Taraftarlarla Kutladı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarlarıyla birlikte Erzurum, Tunceli, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Kars'ta kutlamalar yaptı. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, kutlamalar olaysız bir şekilde sona erdi.