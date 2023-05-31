Galatasaray Şampiyonluğunu Kutlamalarla İlan Etti

SPOR Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray'ın Mke Ankaragücü'nü 4 -1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesiyle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki kentlerde kutlamalar yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022/23 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illerde de taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı. Diyarbakır'da Yenişehir ilçesi Sanat sokağında bir araya gelen yüzlerce taraftar, takımların şampiyonluğunu araçlarda konvoy oluşturarak kutladı. Galatasaray marşları söyleyen kalabalık, ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Şampiyonluk coşkusu geç saatlere kadar devam etti. Elazığ'da da Gazi Caddesi'nde taraftarlar araçlarıyla uzun konvoy oluşturdu. Öğretmenevi önünde toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluk kutlaması yaptı.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023