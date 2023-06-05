Galatasaray Şampiyonluğunu Kutladı, Fenerbahçeliler de Eğlendi

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar Silivri'de kutlamalar yaptı. Fenerbahçeliler de kutlamalara katılarak eğlendi.

Uğur Samet AVCI / SÜPER Lig'in 36'ıncı haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ligin 37'inci haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek taraftarına büyük bir sevinç daha yaşattı. Taraftarların sokağa döküldüğü Silivri'de ilginç görüntüler ortaya çıktı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılan Fenerbahçeliler de doyasıya eğlendi.

2022-2023 Süper Ligi Şampiyonu Galatasaray, ligin 37'inci haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek taraftarlarını sokağa döktü. Silivri'de şampiyonluk kutlamalarının merkezi Atatürk Meydanı oldu. Meydanda toplanan Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları doyasıya eğlendi. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar trafiğin durmasına neden oldu.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI DA KUTLAMALARA KATILDI

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