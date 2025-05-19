Galatasaray Şampiyonluğunu Kutladı

Galatasaray Şampiyonluğunu Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, oyuncular ve teknik heyet kutlama için bir araya geldi.

Süper Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları, bir araya geldikleri restoranda gece geç saatlere kadar şampiyonluk kutlamalarına devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, sezonun bitimine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu garantiledi. Sarı-kırmızılı futbolcular, müsabakanın ardından ilk şampiyonluk kutlamasını Rams Park'ta taraftarlarla birlikte gerçekleştirdi. Ardından bir restoranda bir araya gelen oyuncular, teknik heyet ve kulüp çalışanları, gece geç saatlere kadar şampiyonluğun tadını çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi

Şampiyon olduktan saniyeler sonra yeni hedefini açık açık söyledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

Yeni düzenlemeyi duyurdu! Bunu yapana 180 bin TL ceza yazılacak
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti

Gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı

Eyüpspor maçına damga vuran görüntü
Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum

Bakan Şimşek'i küplere bindiren iddia: O kişiyi tanımıyorum
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu

Eurovision'da kazanan belli oldu! Finale İsrail protestosu damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.