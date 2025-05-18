Galatasaray Şampiyonluğunu Kutladı

Galatasaray Şampiyonluğunu Kutladı
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Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğu sonrası Bursa'da taraftarlar sokaklara döküldü. Kutlamalar şehrin çeşitli noktalarında meşaleler ve tezahüratlarla yapıldı, bazı yerlerde Fenerbahçeli taraftarlar da yer aldı.

GALATASARAY'ın 25'inci kez şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Bursa'da taraftarlar sokağa çıktı. Başta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydan ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı olmak üzere birçok noktada toplanan yapan taraftarlar bir taraftan tezahüratlar yaparken, bir taraftan da meşaleler yakarak kutlama yapıyor. Kutlamalara engelli bir çocuk ailesiyle birlikte katıldığı görüldü. Kutlamalarda Fenerbahçeli taraftarların da bulunduğu görüldü.

Galatasaray'ın şampiyonluğu Bursa'nın ilçelerinde de kutlanıyor. İnegöl ilçesinde kutlamalara katılan taraftarlar, Fenerbahçe için temsili tabut hazırladığı görüldü.

Kutlamalarda polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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