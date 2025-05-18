Galatasaray Şampiyonluğunu Kutladı
Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, 25. şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Aydın'da taraftarlar büyük bir coşkuyla kutlama yaptı.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Aydın'da Galatasaray taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Atatürk Kent Meydanı'na akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, meydanı bayram havasına çevirdi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor