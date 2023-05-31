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Galatasaray Şampiyonluğunu Kutladı

Galatasaray Şampiyonluğunu Kutladı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İstanbul sokakları sarı-kırmızılı taraftarlarla doldu. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle kutlama yapan taraftarlar araç konvoyu oluşturdu.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'da sokaklara akın etti.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da sokaklara çıkıp kutlamalar yaptı. İstanbul'da birçok ilçede şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Ellerinde Türk Bayrağı ve Galatasaray bayrağı alan taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı ve araç konvoyu oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray İstanbul Tragger Spor Haberler

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