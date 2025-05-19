Galatasaray Şampiyonluğunu Kuşadası'nda Coşkuyla Kutladı

Galatasaray Şampiyonluğunu Kuşadası'nda Coşkuyla Kutladı
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Galatasaray, Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar, Kuşadası'nda büyük bir coşkuyla zaferlerini kutladı.

Kuşadası ilçesinde, Galatasaray'ın Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi coşkuyla kutlandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı futbolseverler de Galatasaray'ın zaferini Kuşadası'nda büyük bir coşkuyla kutladı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından Kuşadası'nda sokaklara dökülen Galatasaraylı taraftarlar, ilçe merkezinde araç konvoyları düzenledi. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde coşkulu anlar yaşadı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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