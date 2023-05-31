Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Ettikten Sonra İstanbul'a Geldi

Süper Lig'in 2022-23 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, İstanbul'a geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları maçta sarı-lacivertli ekibin kendilerini alkışlayıp alkışlamayacağı sorulan Dursun Özbek, 'Onlar centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 2022-23 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, İstanbul'a geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından havayolu ile İstanbul'a gelen Galatasaray kafilesi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden ayrılarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru yola çıktı.

Erden Timur, şampiyonluğu tüm Galatasaray taraftarlarına ve eşine armağan ettiğini sözlerine ekledi.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023