Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti, Kayseri'de Kutlamalar Yapıldı

Galatasaray'ın, Kayserispor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, sarı-kırmızılı taraftarlar, Kayseri'de şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kayseri'de sokaklara çıkarak şampiyonluğu kutladı. Kayseri'deki Galatasaray taraftarları, bayraklarını ellerine alarak araçlarıyla ve yaya olarak Cumhuriyet Meydanı'na gelip tezahüratlarda bulundu. Davul ve zurna eşliğinde halay çeken sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra kent merkezinde tur attı.